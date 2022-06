Serie A in streaming, si riparte il 14 agosto: il calendario

La Serie A ripartirà il 14 agosto e da oggi è disponibile il nuovo calendario dell’intero campionato 2022/23. La squadra campione d’Italia affronterà l’Udinese partendo dallo stadio amico, così come l’Inter esordirà a Lecce e la Juventus in casa con il Sassuolo.

Calendario Serie A TIM 2022/23

Ancora una volta il calendario è asimmetrico, dunque la prima giornata del girone di ritorno sarà completamente differente.

Confermate le cinque sostituzioni a partita, confermate le ambizioni delle squadre di vertice, ma confermata soprattutto la fruizione esclusiva in streaming delle immagini relative alle partite che animeranno questo nuovo emozionante campionato. Si riparte dunque anzitutto da DAZN e DAZN e dalle sue nuove offerte, nonché dall’opzione TIM Vision per chi cerca possibili occasioni di risparmio.

Sarà un campionato del tutto particolare poiché interrotto dal primo Mondiale invernale, al quale peraltro l’Italia non parteciperà. Avremo dunque novembre e dicembre scarni di emozioni, ma prima e dopo ci sarà un calendario fitto di appuntamenti alternati tra campionato e Champions League. Tutti questi appuntamenti saranno in gran parte vissuti in streaming: la Champions sarà in parte su Prime Video, il campionato sarà interamente su DAZN. L’era dell’antenna parabolica è in archivio (almeno per quanto riguarda il calcio, almeno fino a prossima asta per i diritti), quella della fibra ottica è agli albori.

Il calendario in formato pdf è qui. Ora, però, buon calciomercato a tutti. Alle cose serie ci penseremo poi.

