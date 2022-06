Serie A 2022/2023: questa è la migliore offerta disponibile

Se i prezzi di DAZN ti hanno deluso, hai una possibilità immediata per ottenere qualcosa di migliore e godere così della Serie A 2022/2023 con un prezzo speciale. L’opportunità è quella concessa da TIM attraverso TIMVISION, con un’offerta che scade il 25 giugno da cogliere al volo. La differenza rispetto a DAZN è sostanziale, vediamo perché.

DAZN ha modificato i propri profili tariffari creando la dicotomia tra utenza “Standard” e utenza “Plus”: nel primo caso il prezzo è pari a 29,99 euro al mese (10 euro in più rispetto ai 19,99 euro dello scorso anno), nel secondo caso è pari a 39,99 euro al mese. La differenza principale è relativa al limite di collegamenti contemporanei che si possono accettare al di sotto del medesimo account. Il messaggio di DAZN è stato chiaro: stop alle condivisioni della password, l’abbonamento diventi realmente legato alla sola fruizione nel medesimo contesto domestico. La reazione degli utenti è stata altrettanto chiara: questi prezzi sono troppo elevati.

TIM si è inserita in questa diatriba portando avanti la propria offerta: 19,99 euro al mese per 12 mesi, ripristinando così il prezzo che DAZN offriva lo scorso anno. Il risparmio è pari a 10 euro al mese rispetto al profilo Standard, dunque, per un avanzo complessivo di 120 euro sull’intera stagione. L’offerta parte dal 31 agosto: fino a quel momento la visione è gratuita e nel pacchetto è compreso anche l’intero corpus della programmazione di Infinity.

DAZN, come abbonarsi con TIMVISION

Per abbonarsi al servizio è sufficiente seguire il menu principale da qualsiasi pagina del sito TIM così come segue:

click su “TV, Calcio e Intrattenimento” click su “Serie, Film, TV e Calcio” click su “TIMVISION Calcio e Sport

Ulteriori offerte sono disponibili per quanti sono già clienti TIMVISION, poiché è tutto interesse di TIM catturare l’utenza che, in cerca di film e sport in streaming, necessitano di nuove connessioni in fibra con cui animare la connettività di casa.

Ad oggi la soluzione TIMVISION è in assoluto quella più conveniente per poter godere della Serie A 2022/2023, ma per poterne approfittare occorre sottoscrivere l’abbonamento entro e non oltre sabato 25 giugno.

