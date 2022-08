Accordo Sky-DAZN: app su Sky Q e canale dedicato

Dopo l’annuncio di TIM che sancisce la fine dell’esclusiva arriva anche quello di Sky. A partire dall’8 agosto, gli abbonati troveranno l’app DAZN su Sky Q e il canale ZONA DAZN che permetterà di seguire le sette partite di ogni singola giornata del campionato di calcio di serie A. Le altre tre partite continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky Sport, visibili con il pacchetto Sky Calcio.

Tutta la serie A anche su Sky

La rinegoziazione del contratto tra TIM e DAZN permette a quest’ultima di distribuire i diritti per la visione delle partite tramite qualsiasi terza parte. La società inglese ha quindi sottoscritto un accordo con Sky che prevede l’arrivo dell’app DAZN su Sky Q e il canale ZONA DAZN (satellite e digitale terrestre) a partire dall’8 agosto.

Gli abbonati Sky Q che sono anche abbonati DAZN troveranno l’app nella sezione dedicata. Questa soluzione sfrutta la connessione Internet per lo streaming, come avveniva fino alla scorsa stagione, ma è quella più economica perché all’abbonamento Sky deve essere aggiunto solo l’abbonamento DAZN (Standard o Plus). La spesa minima è quindi 29,90 euro/mese per DAZN Standard, 14,90 euro/mese per il pacchetto Sky TV e 9,00 euro (una tantum) per il decoder Sky Q via Internet.

Chi invece non ha una connessione a banda larga o non vuole più vedere le rotelline dello streaming di DAZN può scegliere la soluzione più costosa, ma più affidabile. Gli abbonati DAZN che sono anche abbonati Sky potranno attivare un’opzione nell’account di DAZN che abilita la visione del canale ZONA DAZN (canale 214) su satellite e digitale terrestre. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN tramite un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. La spesa aggiuntiva è 5 euro/mese. Ovviamente per accedere al canale via satellite occorre anche il decoder Sky Q specifico (29,00 euro una tantum). Altri 5,00 euro/mese servono per il pacchetto Sky Calcio che permette di vedere le altre tre partite di serie A.

Nel comunicato stampa di Sky si parla di un solo canale ZONA DAZN, ma sicuramente verranno aperti altri canali in caso di più partite allo stesso orario. Le sette partite aggiuntive non saranno visibili tramite Sky Go e NOW. Inoltre solo le tre partite già disponibili su Sky verranno trasmesse a risoluzione 4K.

Grazie all’offerta attuale, la soluzione più completa ed economica è quella di TIM. Il nuovo accordo con DAZN permetterà anche di vedere le partite sul digitale terrestre con il decoder TIMVISION Box.

