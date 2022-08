DAZN su Sky Q: come funzionerà la Serie A 2022/23?

DAZN e TIM hanno fatto sapere con un comunicato congiunto che è terminato l’accordo di distribuzione esclusiva delle partite di Serie A sul dispositivo multimediale di TimVision. Questo significa che l’app che trasmette il massimo campionato italiano di calcio dovrebbe arrivare anche su Sky Q: l’annuncio è atteso nei prossimi giorni. Adesso ti spieghiamo come cambiano le cose.

DAZN e la Serie A su Sky Q: come funzioneranno i due abbonamenti

Come detto, siamo ancora in attesa di un annuncio ufficiale, ma salvo clamorose sorprese sarà possibile eseguire l’app di DAZN su Sky Q, il dispositivo multimediale che ti permette di vedere i programmi Sky e applicazioni famose del calibro di Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre ancora.

A queste dovrebbe aggiungersi appunto anche DAZN, con la possibilità per gli abbonati di avere tutte le partite di Serie A in un unico dispositivo, come si faceva una volta. O quasi. La differenza rispetto al passato è che bisognerà comunque pagare anche l’abbonamento DAZN per usufruirne su Sky: il motivo è da ricercarsi nel fatto che la piattaforma è l’unica ad avere i diritti in esclusiva su tutta la Serie A fino al giugno 2024. Su Sky si avrà dunque una possibilità di accesso in più, con i vantaggi del satellite.

Nei prossimi giorni si attendono dettagli specifici su come funzionerà l’integrazione di DAZN su Sky Q ed eventuali altri dispositivi, visto il termine dell’esclusiva con TimVision. Nel frattempo, ti ricordiamo che l’offerta standard parte da 29,99 euro al mese, consentendo la visione su un solo dispositivo alla volta o due diversi collegati alla stessa rete.

