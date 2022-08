Samsung annuncia i nuovi Z Fold4, Z Flip4, Watch5 e Buds2 Pro

Samsung ha annunciato la nuova generazione degli smartphone pieghevoli della casa coreana. Molti e sostanziali le innovazioni introdotte, a partire da dimensioni ridotte e cerniere ulteriormente migliorate per garantire maggior resistenza ed ergonomia ai dispositivi. Il risultato ottenuto è importante: look&feel ne escono fortemente premiati e fin dal primo incontro abbiamo riscontrato nei nuovi modelli sensazioni nuove e positive.

La nostra redazione ha avuto infatti la possibilità di una preview sui nuovi Z Fold4 e Z Flip4, ricavandone l’idea per cui sia questa la generazione di pieghevoli pronta al grande salto. I due dispositivi sono parimenti validi, ma con toni differenti: il Fold4 guarda ad un pubblico estremamente esigente, che nella quantità di pixel disponibili potrà riversare app, contenuti, immagini e flussi produttivi senza pari; il Flip4 è un tocco chic in un mondo di smartphone standardizzati, dai quali si distingue per forma, sostanza, stile e personalità.

Le immagini potranno raccontare meglio di mille specifiche quel che i foldable siano in grado di offrire, poiché la differenza non è più in prove muscolari fatte di megapixel e 4K: le performance sono ai massimi livelli grazie alla dotazione hardware garantita da Samsung, ma a segnare un evidente cambio di passo è l’ingegnerizzazione che ha reso possibile un dispositivo pieghevole sicuro, resistente, durevole e qualitativo. Grazie a questa svolta i foldable vengono ad arricchirsi di innumerevoli novità, di display esterni ricchi di funzioni, di interfacce ridisegnate e versatili, di selfie arricchiti e molto altro ancora.

I pieghevoli Galaxy di Samsung sono radicati nella filosofia di apertura che ci caratterizza e garantiscono nuove possibilità di personalizzazione completa, sia al proprio interno che esternamente. Nati dalla collaborazione con i nostri eccellenti partner, i nuovi dispositivi foldable offrono esperienze mobile senza precedenti, che soddisfano le esigenze dei nostri utenti più dinamici. Grazie alla nostra ostinata determinazione e alla posizione di leader nel settore, l’entusiasmo verso i dispositivi pieghevoli è in costante crescita. Siamo riusciti a trasformare questa categoria da un progetto di nicchia a una lineup di dispositivi mainstream, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo. Dr. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics

Fold4

Il Galaxy Z Fold4 vede ridotti dimensioni e peso rispetto alla generazione antecedente, ma rafforzata la resistenza del display per donare al tutto un look&feel più elegante e solido.

La novità principale sta in una interfaccia che incoraggia il multitasking, consentendo un semplice allocazione di più app in contemporanea con istantaneo ridimensionamento degli spazi per sfruttare al meglio tutta la superficie disponibile. Ci si può guardare una partita in streaming mentre si invia una mail e si chatta con gli amici, il tutto attraverso semplici drag&drop che semplificano e velocizzano l’utilizzo.

Questi i prezzi ufficiali:

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 256GB a 1.879 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12GB + 512GB a 999 euro;

Samsung Galaxy Z Fold4 12 GB + 1TB a 2.249€ (esclusivamente su Samsung.com).

Flip4

Il Galaxy Z Flip4 è un device che fa di stile ed eleganza la sua cifra principale: leggero e comodo, personalizzabile nei colori e sul display esterno, si caratterizza fortemente rivelando una forte identità.

L’elemento che si presenta come il vero valore aggiunto è il piccolo display posteriore, poiché lavora in sinergia con il display pieghevole interno creando nuove opportunità di configurazione: selfie a schermo chiuso, anteprime e messaggi da scrutare al volo e molto altro ancora. La piega consente di posizionarlo su una superficie orizzontale per riprese e scatti a mani libere, oppure per vedere contenuti su una metà dello schermo mentre l’altra metà viene utilizzata per ulteriori funzioni.

Questi i prezzi annunciati:

Watch5 e Buds2 Pro

Watch5 e Watch5 Pro sono i nuovi smartwatch del gruppo coreano, con la serie Watch5 ad occupare un nuovo spazio nella fascia media e con la serie Watch5 Pro ad alzare ulteriormente l’asticella nella fascia dei top di gamma.

Samsung ha lavorato soprattutto sulla resistenza di scocca e vetrino, nonché sulla durata delle batterie, aggiungendo inoltre alla serie Pro funzioni esclusive ideali per il benessere e l’outdoor.

Questi i prezzi dei nuovi smartwatch:

Samsung Galaxy Watch5 40mm GPS a 299 euro;

Samsung Galaxy Watch5 40mm LTE a 349 euro;

Samsung Galaxy Watch5 44mm GPS a 329 euro;

Samsung Galaxy Watch5 44mm LTE a 379 euro.

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm GPS a 499 euro;

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE a 549 euro.

Interessante è come Samsung abbia creato simili linee di colore su tutta la gamma dei nuovi annunci, ivi compresi i nuovi auricolari Galaxy Buds2 Pro:

Questa affinità cromatica rafforza l’identità di una linea di smartphone e wearable che strizzano fortemente l’occhio a stile ed eleganza, per un’adozione naturale nella vita di tutti i giorni non solo come oggetto tecnologico, ma come vero e proprio accessorio da indossare.

Di fronte a novità di questo tipo le specifiche quasi passano in secondo piano, come mera nota tecnica di una serie di device che vogliono distinguersi, prima ancora di una prova muscolare fatta di chip e RAM, con le tante funzionalità di cui vanno a dotarsi in questa nuova generazione.

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro partono da 229 euro al lancio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.