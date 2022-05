MotoGP Francia: calendario con appuntamenti TV e streaming

Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote. La MotoGP è tornata portando con sé tantissime emozioni e altrettante aspettative. Dopo la vittoria di Bagnaia a Jerez, i giochi sono ancora tutti aperti.

La classifica non sta concedendo respiro per i primi classificati e la Ducati ha ancora molte occasioni per risalire la china. Quindi possiamo essere certi che la prossima gara della MotoGP in Francia sarà davvero entusiasmante e ricca di sorprese.

Lo storico circuito di Le Mans è uno dei più attesi e già il clima permette di entrare in una vera e propria situazione di sfida. Ecco perché è indispensabile non perdersi nemmeno una delle gare in programma per domani.

MotoGP Francia: l’orario delle gare

Ogni MotoGP che si rispetti deve generare forti emozioni e siamo certi che quello di Francia a Le Mans non sarà di meno rispetto agli altri. Domenica 15 maggio sarà il giorno in cui potremo assistere alle gare delle quattro categorie sulle due ruote, ma oggi sarà il giorno delle qualifiche che determinerà le rispettive griglie di partenza. Vediamo quindi il calendario completo di questa due giorni:

Sabato 14 maggio

12.35 Moto3, Qualifiche 1

13.00 Moto3, Qualifiche 2

13.30 MotoGP, Prove libere 4

14.10 MotoGP, Qualifiche 1

14.35 MotoGP Qualifiche 2

15.10 Moto2, Qualifiche 1

15.35 Moto2, Qualifiche 2

16.25 MotoE, Gara 1

Domenica 15 maggio

9.00 Moto3, Warm Up

9.20 Moto2, Warm Up

9.40 MotoGP, Warm Up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

15.30 MotoE, Gara 2

