MotoGP, GP Francia: come vederlo in TV e streaming

Questo weekend si corre il quinto appuntamento del Motomondiale. La MotoGP è a Le Mans, per il Gran Premio di Francia: prove, qualifiche, sprint e gara saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.

Come vedere il Gran Premio di Francia della MotoGP in TV e in streaming

Questo il calendario completo del weekend di Le Mans:

Sabato 11 maggio

ore 10:45: qualifiche

ore 14:55: sprint

Domenica 12 maggio

ore 14:00: gara

In classifica Jorge Martin è saldamente in testa a quota 92 punti. Lo spagnolo del team Pramac precede il campione del mondo in carica “Pecco” Bagnaia, secondo con 75 punti e reduce dalla vittoria a Jerez. Terzo l’altro pilota della Ducati ufficiale Enea Bastianini (70 punti), che precede lo spagnolo Acosta, quarto in sella alla sua KTM (69 punti). Seguono in classifica Vinales (quinto a 63 punti) e Marc Marquez (sesto a quota 60 punti).

