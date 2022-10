MotoGP di Thailandia: come vederlo in streaming dall'estero

Nuovo weekend altro Gran Premio della MotoGP. Questa volta siamo in Thailandia su un circuito che darà del filo da torcere ai piloti in corsa per alzare il trofeo alla fine del Motomondiale. Ovviamente non mancheranno di certo colpi di scena e forti emozioni.

La scorsa settimana a farci un brutto scherzo è stato Bagnaia che è caduto durante l’ultimo giro. Ha portato ben oltre le possibilità la sua moto che non ha retto portandolo giù, rovinosamente a terra. Siamo sicuri che questa gara sarà particolarmente infuocata.

Ecco perché non puoi proprio perderti nemmeno un secondo del Gran Premio di Thailandia. Perciò, se ti trovi all’estero, affidati subito a uno degli esperti capaci di rendere lo streaming senza limitazioni. Stiamo parlando di NordVPN.

Attivando questa VPN sul tuo dispositivo avrai accesso illimitato a qualsiasi contenuto sul Web. Non ci saranno censure e limiti geografici che tengano. Tu potrai collegarti a Sky GO, NOW TV o sul sito di TV8 da qualsiasi parte del mondo.

MotoGP Gran Premio di Thailandia: la programmazione ufficiale

Chiaro è che, per gustarti al meglio la MotoGP e il Gran Premio di Thailandia, devi avere bene in mente tutta la programmazione ufficiale Sky delle gare. Perciò, ecco il calendario completo di questa due giorni all’insegna delle due ruote:

Sabato 1 ottobre 2022

3:55 prove libere 3 Moto3

4:50 prove libere 3 Moto2

5:45 prove libere 3 MotoGP

7:15 Paddock Live

7:30 qualifiche Moto3

8:30 qualifiche Moto2

9:25 prove libere 4 MotoGP

10:05 qualifiche MotoGP

11:00 Paddock Live Show

11:30 Talent Time

3:55 prove libere 3 Moto3 4:50 prove libere 3 Moto2 5:45 prove libere 3 MotoGP 7:15 Paddock Live 7:30 qualifiche Moto3 8:30 qualifiche Moto2 9:25 prove libere 4 MotoGP 10:05 qualifiche MotoGP 11:00 Paddock Live Show 11:30 Talent Time Domenica 2 ottobre 2022

4:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

6:30 Paddock Live

7:00 gara Moto3

8:00 Paddock Live

8:20 gara Moto2

9:15 Paddock Live

9:30 Grid

10:00 gara MotoGP

11:00 Zona Rossa

11:15 gara Moto3 TV8 (differita)

12:00 Race Anatomy MotoGP

12:30 gara Moto2 TV (differita)

14:15 gara MotoGP TV8 (differita)

Se ti trovi all’estero attiva subito NordVPN. Questo servizio è ottimo per eludere tutti i limiti imposti dal Web e dalle piattaforme streaming quando ti trovi fuori dall’Italia. Inoltre, la tua connessione sarà protetta e ottimizzata per rendere la MotoGP ancora più veloce, stabile e vincente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.