MotoGP Valencia: come vedere in streaming dall'estero l'ultima gara 2022

MotoGP Gran Premio di Valencia: tutta la programmazione delle ultime gare

È tutto in fermento per l’ultima tappa della MotoGP con il Gran Premio di Valencia. Ci attende una due giorni effervescente e ricca di colpi di scena. Chi vincerà il titolo mondiale? Non ci resta che guardare tutte le gare, minuto per minuto. Ecco il calendario completo di questo weekend:

Sabato 5 novembre 2022

9:00 FP3 Moto3

9:55 FP3 MotoGP

10:55 FP3 Moto2

12:35 Qualifiche Moto3

13:30 FP4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

9:00 Warm Up Moto3

9:20 Warm Up Moto2

9:40 Warm Up MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

17:00 gara MotoGP (differita TV8)

