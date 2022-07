Motorola Edge 20, lo sconto è importante: -150€ SUBITO

Il Prime Day 2022 è terminato, ma non le promozioni di Amazon. Lo splendido Motorola Edge 20 è in offerta a 429,90€: merito di uno sconto di 150€ subito applicato sul prezzo di listino. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei abbonato al Prime: in caso puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni quando vuoi.

Motorola Edge 20: perché approfittare dell’offerta

Il Motorola Edge 20 è uno smartphone Android dotato di display OLED a 144HZ ultra fluido con diagonale da 6.7 pollici. Con i suoi soli 5mm di spessore, è uno dei dispositivi 5G più sottili di sempre, grazie anche al suo design funzionale ed elegante che ti permette di conservarlo facilmente in tasca o in borsa.

Da non sottovalutare il comparto fotocamere: abbiamo un sensore principale da 108 megapixel con Super Zoom fino a 30x capace di catturare immagini in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia Ultra Pixel. Puoi inoltre scattare foto incredibilmente nitide anche da lontano.

La connettività è garantita come detto da un modulo 5G ultraveloce e WiFi 6E, potenziata da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Molto interessante è infine la funzionalità Ready For, che ti permette di connetterti in modalità wireless e rapida alla TV o al PC per giocare da mobile, effettuare videochiamate o utilizzare le app del telefono sul grande schermo.

Motorola Edge 20 è tuo quindi a soli 429,90€, grazie allo sconto di 150€ subito applicato sul prezzo di listino. Puoi anche scegliere di pagarlo in comode rate e, se sei abbonato a Prime, lo riceverai a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.