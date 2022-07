Motorola Edge 30 Ultra, il primo scatto della fotocamera da 200 MP

È destinata a far discutere gli appassionati per molto tempo la prima fotografia scattata con l’impressionante sensore da 200 megapixel che troveremo sul nuovo Motorola Edge 30 Ultra.

Il flagship Android, la cui presentazione è attesa entro fine mese, sarà equipaggiato con un display curvo AMOLED da 6.7 pollici, con refresh rate a 144Hz e risoluzione FHD+. La memoria RAM dovrebbe essere di 12 GB, affiancata da ben 512 GB di storage interno.

La fotocamera posteriore da 200 megapixel è tuttavia l’elemento di nota che farà parlare del nuovo smartphone. Sarà il primo dispositivo ad equipaggiare il sensore Samsung ISOCELL HP1 e adesso sul social network cinese è arrivata anche una fotografia di esempio condivisa da Chen Jin, General Manager di Lenovo.

Motorola Edge 30 Ultra: come funziona la fotocamera da 200 megapixel

Nella foto, che puoi ammirare a piena risoluzione a questo indirizzo, viene mostrata una composizione floreale a 50 megapixel. No, non è un errore di battitura, ma si tratta della tecnica utilizzata dallo smartphone: una tecnologia di binning 4:1 con cui i pixel condividono i dati per produrre alla fine una sorta di super pixel. L’immagine da 200 MP viene ridotta a 50 MP, ma si crea una foto più luminosa e con meno rumore.

Secondo Chen Li, il binning 4:1 utilizzato da Motorola Edge 30 Ultra è superiore alla stessa tecnologia 9:1 vista invece sul Moto G200, lanciato all’inizio di quest’anno e che equipaggia una fotocamera principale da 108 megapixel.

Si tratta senza dubbio di un dispositivo dalle potenzialità molto interessanti, se si considera anche il resto della scheda tecnica: il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere completato da un sensore da 50 megapixel e un altro da 12 MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 125W (con il cavo). Infine, il processore pare sarà un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, top di gamma Qualcomm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.