Al via il preordine del nuovo Motorola edge 40

Appena presentato, il nuovo Motorola edge 40 è già disponibile per il preordine su Amazon. A caratterizzare lo smartphone sono feature avanzate come lo schermo curvo, la ricarica ultra-rapida della batteria, il sensore fotografico principale da 50 megapixel e la certificazione IP68 che lo rende waterproof. Chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa nel giorno del lancio, mercoledì 10 maggio.

Motorola edge 40 è qui: compralo in preordine

Con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra le seguenti specifiche tecniche: display curvo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 8020, 8 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB di memoria interna UFS 3.1, doppia fotocamera posteriore da 50+13 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, supporto dual SIM e batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68 W. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Il prezzo di listino è 599,90 euro, ma in questa fase è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto al prezzo di 529,90 euro, come già detto con la consegna garantita al day one del 10 maggio.

Si può scegliere fra le tre colorazioni previste: Jet Black, Reseda Green e Coronet Blue. La spesa non cambia.

