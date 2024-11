Motorola edge 50 neo (8/256GB e camera Sony): il midrange al minimo storico su Amazon

L’affare per il Black Friday puoi farlo in anticipo grazie ad Amazon che ha lanciato uno sconto molto interessante su Motorola edge 50 neo: questo smartphone midrange con caratteristiche da top gamma può essere tuo a 319 euro invece di 429. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate a tasso zero scegliendo Cofidis.

Motorola edge 50 neo è un midrange da sballo: la scheda tecnica

Con Motorola edge 50 neo puoi portarti a casa uno smartphone eccezionale dal design minimale, uno schermo di altissima qualità, fotocamera Sony, una batteria longeva e supporto alla ricarica TurboPower da 68W. Questi i dettagli tecnici:

Schermo Super HD (1220p) pOLED da 6.36 pollici 120Hz

120Hz 8GB di RAM e 256GB di memoria interna

di memoria interna Processore MediaTek MTK 24M

Quadruplo sistema di fotocamere con obiettivo Sony da 50 megapixel, ultragrandangolo da 13 megapixel, teleobiettivo 3x da 10 megapixel e camera frontale da 32 megapixel

ultragrandangolo da 13 megapixel, teleobiettivo 3x da 10 megapixel e camera frontale da 32 megapixel Batteria da 4310mAh con ricarica 68W e autonomia garantita fino a 36 ore

con ricarica 68W e autonomia garantita fino a 36 ore Sistema operativo Android 14

Un midrange dunque che vuole parlare la lingua di uno smartphone di fascia superiore e che riesce a farlo benissimo: grazie allo sconto Amazon per il Black Friday diventa sostanzialmente imperdibile. Acquista adesso Motorola edge 50 neo a soli 319 euro invece di 429, anche a rate.