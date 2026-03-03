 Motorola Edge 60 Pro è un medio gamma spettacolare e ora costa poco
Il Motorola Edge 60 Pro, nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è in sconto su eBay di oltre 277€ ed è un ottimo affare.
Tecnologia Mobile
Cerchi anche tu uno smartphone di fascia media per non dover spendere uno stipendio intero riuscendo però ad avere un dispositivo dalle ottime prestazioni? Allora corri su eBay e metti nel tuo carrello il Motorola Edge 60 Pro da 512 GB soli 372 euro, invece che 649,89 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 277 euro. In più avrai la possibilità di scegliere un pagamento dilazionato da 129 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 Pro oggi è la scelta migliore

Il Motorola Edge 60 Pro garantisce prestazioni straordinarie e per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è indubbiamente la migliore soluzione. Ha un display p-OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità di picco da 4500 nit per essere visibile sia di giorno che di notte. Lo scomparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, ultra grandangolare sempre da 50, teleobiettivo da 10 MP e fotocamera frontale da 50 MP.

{title}

Ha la certificazione di grado IP69 per cui non dovrai preoccuparti di polvere e acqua. Ed è anche molto leggero con il suo peso di 186 grammi. Monta il potentissimo processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme supportato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15. Mentre come memoria interna ci sono 512 GB che non si esauriscono praticamente mai. Degna di nota poi la batteria da 6000 mAh con ricarica cablata turbo da 90 W e ricarica wireless da 15 W.

Siamo di fronte a un vero portento e per il prezzo con cui puoi averlo oggi è davvero un’occasione unica. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 Pro da 512 GB soli 372 euro, invece che 649,89 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
3 mar 2026
