Motorola edge 70, uno degli smartphone più sottili, su Amazon al 43%

Il Motorola edge 70 con 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e uno spessore di soli 5,99 mm è in offerta su Amazon al 43%.
Tecnologia Mobile
Oltre alle prestazioni una delle cose che gradisci in uno smartphone è che sia leggero e compatto? Allora sono certo che non vorrai perderti questa promozione speciale. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola edge 70 da soli 452,20 euro, anziché 799 euro.

Come puoi notare siamo di fronte uno sconto del 43% che ti consente di risparmiare la bellezza di 347 euro circa portando quindi il prezzo vicinissimo al minimo storico. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Motorola edge 70 a questa cifra è da prendere al volo

Il Motorola edge 70 è uno smartphone performante e molto maneggevole e a questo prezzo è sicuramente una delle migliori promozioni della categoria. Come dicevamo una delle caratteristiche più interessanti è che pesa solo 159 grammi e ha uno spessore di appena 5,99 mm. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP69. Ha poi un display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz luminosissimo.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 sostenuto da ben 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti e da una memoria interna di 512 GB per un archiviazione incredibile. Spettacolare anche la batteria con capacità da 4800 mAh in grado di arrivare a sera ancora con oltre il 20% dell’autonomia, con doppia ricarica cablata e wireless da 68 W e da 15 W. Ultima cosa da sottolineare è lo scomparto fotografico con un sensore posteriore principale da 50 MP dotato anche di ultra grandangolare e una fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Una grande promozione dunque da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 70 da soli 452,20 euro, anziché 799 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

13 mar 2026

13 mar 2026
