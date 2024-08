Motorola g54 5G: FHD+ 120Hz, 50MP, 12+256GB in ottimo sconto (-38%)

Sconto da non perdere su Amazon se stai cercando un nuovo smartphone economico senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni: il Motorola g54 5G è in offerta al minimo storico assoluto di 155,93 euro invece di 249,90, con spedizione Prime e consegna immediata.

Motorola g54 5G in offerta: la scheda tecnica

Il Motorola g54 5G è uno smartphone dotato di un display FHD+ da 6,5 pollici e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che ti garantisce immagini fluide e nitide, perfette per film, giochi e foto, supportate da un sistema audio stereo multidimensionale e coinvolgente.

Le fotocamere posteriori da 50 MP e 2 MP, dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine, ti permettono di catturare foto e video di ottima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità: le funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini permettono di avere scatti pronti perfetti da essere condivisi sui social.

La batteria da 5000mAh è perfetta per un utilizzo intenso e prolungato per tutta la giornata e anche oltre: supporta la ricarica rapida da 15W per essere subito pronto a ripartire. Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio e potenza a volontà per tutte le tue app e file. La funzionalità Dual SIM, il supporto NFC e la resistenza agli spruzzi d’acqua (IP52) completano il quadro di un telefono eccezionale.

Con Android 13, Motorola g54 5G è dunque uno smartphone che mette insieme prestazioni, stile e funzionalità avanzate: acquistalo ora in sconto a soli 155,93 euro invece di 249,90.