Apple: un iPhone rivoluzionario per festeggiare i 20 anni

Il 2027 sarà l’anno del 20º anniversario dal lancio del primo iPhone, una ricorrenza decisamente importante per Apple e che l’azienda intende celebrare in maniera adeguata, con una vera e propria rivoluzione in fatto di design.

Apple: un iPhone totalmente in vetro nel 2027

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg con la sua più recente newsletter “Power On”, Apple starebbe lavorando a un nuovo iPhone 19 Pro dal design audace, pensato per onorare l’eredità di Steve Jobs e Jony Ive e condurre la linea iPhone verso una nuova era.

Il dispositivo dovrebbe presentarsi come ciò che Jony Ive inizialmente immaginava per la gamma iPhone, ovvero una singola lastra di vetro, un concetto che è diventato già chiaro con l’avvento di iPhone X e che tra due anni potrebbe diventarlo ancora di più, grazie ai nuovi materiali, alle tecnologie di fusione e di miniaturizzazione dei componenti.

Sfortunatamente, il noto giornalista non fornisce ulteriori dettagli riguardo le caratteristiche dell’iPhone che arriverà nel 2027, ma è facile presupporre che la “mela morsicata” punterà su vetri rinforzati, nuove leghe strutturali e forse su un’inedita tecnologia di assorbimento degli urti. Ad ogni modo, sarà sicuramente possibile saperne di più con il passare del tempo, considerando che ad oggi il lancio è ancora lontano.

Da tenere comunque presente che, secondo altre fonti, questo anniversario speciale sarà anche l’occasione per l’introduzione del primo e ampiamente chiacchierato iPhone pieghevole, sebbene il vero protagonista per quel che riguarda il lato estetico sarà proprio il modello Pro già menzionato.