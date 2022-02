Motorola: i visori non sostituiranno gli smartphone

Visori e occhiali smart sono diventati dispositivi sempre più diffusi nel quotidiano e per i più rappresentano il presente, ma anche e soprattutto il futuro della tecnologia. Ciononostante non andranno a sostituire l’uso dello smartphone. Ad esserne convinta è Motorola che, in occasione dell’evento di lancio della nuova linea mobile Edge, ha provveduto ad illustrare pure la sua visione del futuro smart in tal senso.

Motorola: al centro di tutto resterà lo smartphone

Motorola pone l’accento sul fatto che occhiali smart e visori sono strumenti utili per visitare il Metaverso, ma se buona parte di questo modo può essere esplorato pure mediante smartphone allora i nuovi dispositivi non vengono percepiti come indossabili. Esempi concreti di esperienze nel Metaverso fruibili già oggi tramite smartphone sono Minecraft, Fortnite e Roblox.

A far ritenere improbabile che visori e occhiali smart possano rimpiazzare del tutto il fido smartphone vi è pure da considerare che quest’ultimo è un prodotto ormai ben collaudato, mentre le altre apparecchiature sono ancora eccessivamente impegnative da usare e non mature al punto tale da garantire autonomie e prestazioni adeguate se adoperare in mobilità.

In soldoni, dunque, Motorola crede molto più nella convivenza, nella sinergie e nell’interazione tra smartphone e visori e occhiali smart piuttosto che in un passaggio dall’uno agli altri.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Ruben Castano, responsabile customer experience di Motorola.