Motorola in Serie A, sulla maglia del Monza

Al termine di un’attesa durata 43 anni, il Monza sta per fare il suo ritorno in Serie A. E ha tutte le intenzioni di farlo in grande stile. Dopo aver riportato a casa il centrocampista della nazionale Matteo Pessina, con uno dei colpi più intelligenti di questa prima parentesi di calciomercato, annuncia oggi un’altra stretta di mano che non riguarda però questa volta la rosa, ma la maglia: il nuovo Official Sponsor è Motorola.

Il Monza scenderà in campo con Motorola

Per le prossime due stagioni, il celebre marchio di smartphone che fa capo al gruppo Lenovo accompagnerà i biancorossi, che scenderanno in campo con l’iconica “M” sul petto. Questo il commento di Adriano Galliani, amministratore delegato della squadra neopromossa.

Siamo molto orgogliosi che un marchio iconico e prestigioso come Motorola abbia captato la voglia di diventare grandi che abbiamo a Monza. La sponsorizzazione si fonda su valori in comune come lo stile, l’innovazione e la modernità. Siamo convinti che attraverso il gioco di squadra arriveranno nuovi successi reciproci da festeggiare insieme.

È inoltre prevista la realizzazione di un kit pre-gara personalizzato, per le sessioni di riscaldamento. Già pianificate anche iniziative dedicate. Chiudiamo con le parole di Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola.

Motorola e AC Monza hanno una storia importante alle spalle e negli ultimi tre anni hanno intrapreso un rapido processo di crescita. Entrambi i brand sono infatti entrati nei cuori degli italiani. Siamo davvero felici di poter contribuire a sostenere la crescita del Monza, una squadra che continuerà a regalarci grandi emozioni e con cui sentiamo di condividere tanto. Abbiamo infatti la stessa determinazione nell’affrontare le sfide più complesse per raggiungere traguardi ambiziosi, avendo il coraggio di superare ogni limite e puntando su passione, talento e creatività.

