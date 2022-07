Motorola Moto G22, CROLLA IL PREZZO su Amazon: meno di 140€

Se avevi intenzione di cambiare smartphone senza spendere una cifra esagerata, abbiamo l’offerta che fa per te. Il Motorola Moto G22 lo acquisti ancora per poco tempo a soli 138,18€ su Amazon. Merito di uno sconto del 37% applicato sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare circa 80€.

Venduto e spedito da Amazon stessa, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime. Nonostante la cifra low cost, tramite il metodo di pagamento Cofidis da scegliere al momento del checkout puoi scegliere di pagarlo in comode rate.

Motorola Moto G22: smartphone Android 12 molto economico, ma completo di tutto

Caratteristica principale di questo Motorola Moto G22 è da ricercarsi nel suo sistema quad camera da 50 megapixel, che ti permette di scattare foto magnifiche anche in condizioni di scarsi luminosità: i sensori alternativi ti danno la possibilità di realizzare primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

Il display ha una diagonale da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento rapida a 90Hz e grazie alla tecnologia Max Vision 6.5″ HD+ ti offre contenuti con colori vivi e realistici. Il tutto è alimentato da un processore rapido ed efficiente, un MediaTek Helio G37 in grado di rispondere velocemente a ogni tocco, pressione o scorrimento per giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza problemi.

La memoria RAM è da 4GB, affiancata da 64GB di spazio disponibile espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 1TB aggiuntivo, per darti tutto lo storage di cui hai bisogno.

Dal design moderno ed elegante, Motorola Moto G22 è dunque un’ottima occasione per acquistare uno smartphone Android economico ad un prezzo veramente conveniente. Ancora per pochissime ore, te lo porti a casa con appena 138,18€. Davvero niente male.

