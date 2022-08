Motorola Moto g52: smartphone eccezionale in offerta a meno di 200 euro

Uno smartphone Android di alta qualità, ma che non costi troppo. Stiamo parlando dell’identikit di Motorola Moto g52, che oggi puoi acquistare all’imperdibile prezzo di 197,99 euro. Merito di uno sconto del 34% applicato sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare più di 100 euro. Venduto e spedito con Prime, sarà a casa tua nel giro di pochissimi giorni se lo acquisti adesso.

Motorola Moto g52: perché è uno smartphone da non perdere

Il display OLED da 6.5 pollici HD+ a 90Hz è una delle caratteristiche di punta di questo smartphone, che ti permette di godere di una frequenza di aggiornamento rapida per contenuti realistici e ultra fluidi sia per film che per giochi in HD.

Da non sottovalutare il comparto fotografico formato da una tripla fotocamera da 50 megapixel che ti permette di catturare immagini magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità senza dimenticare primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

La capiente batteria da 5000mAh ti dà la possibilità di usare questo smartphone fino a 2 giorni senza preoccuparti di ricaricarlo. Inoltre, hai la ricarica rapida garantita grazie al caricatore Turbo Power da 33W. E con il processore Qualcomm Snapdragon 680 hai una velocità eccezionale in ogni situazione, affiancato da 6GB di RAM e una memoria interna da 128GB espandibile fino a 1TB tramite schede microSD.

Approfitta dello sconto e acquista Motorola Moto g52 a soli 197,99 euro. Ti porti a casa uno smartphone che non delude sotto nessun punto di vista e lo paghi veramente poco. Ti consigliamo però di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.