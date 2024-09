Motorola moto g54: il low cost potente a soli 138€

Può mai un buon telefono costare solo 138,99€? La risposta è sì se stiamo parlando del Motorola moto g54. Grazie a questo smartphone low cost solo nel prezzo, hai prestazioni e potenza elevate. Acquistalo subito in offerta speciale su eBay! Il prezzo lo ottieni inserendo il Coupon PSPRSETT24.

Devi incollarlo all’interno della sezione destinata ai codici sconto. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento. La versione che acquisti a questo prezzaccio è quella da 12GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, una vera forza questo telefono. Rimarrai sorpreso dalle specifiche tecniche.

Inoltre, sempre grazie a eBay, non è solo il prezzo a essere interessante. Infatti, grazie alla consegna gratuita ti arriva direttamente a casa tua con spedizione veloce senza costi aggiuntivi. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare il Motorola moto g54 in 3 rate a tasso zero.

Motorola moto g54: specifiche premium, prezzo low cost

Con un prezzo low cost, il Motorola moto g54 è il nostro smartphone preferito per chi cerca qualità e tanto risparmio. Le specifiche premium lo rendono un’ottima scelta se vuoi prestazioni e prezzo contenuto. Acquistalo oggi su eBay a soli 138,99€ con PSPRSETT24.

Il display è un Full HD da 6,5 pollici. Dotato di un refresh rate a 120Hz, garantisce estrema fluidità nello scorrimento dei contenuti e colori eccellenti grazie al pannello che assicura una vasta gamma. Grazie ai suoi 20:9 scorri meno e vedi di più quando navighi online sul tuo browser.

Gli altoparlanti di qualità offrono un audio immersivo Dolby Atmos e un Audio Spaziale Moto. Lasciati coinvolgere in un ascolto pazzesco grazie a questa tecnologia. I bassi sono profondi e potenti, la fedeltà vocale è incredibile e il suono è davvero cristallino.

Ottime anche le fotocamere che assicurano scatti e riprese interessanti. Inoltre, la batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia. Metti subito in carrello il Motorola moto g54 a soli 138,99€ con PSPRSETT24.