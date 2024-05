Motorola moto g73 5G a 149,99€: PREZZONE su Amazon

Un ottimo smartphone senza spendere troppo: è l’identikit di questo Motorola moto g73 5G che grazie ad uno sconto su Amazon può essere tuo a soli 149,99 euro, con spedizione Prime inclusa per la consegna immediata.

Motorola moto g73 5G in sconto: le caratteristiche

Il Motorola moto g73 5G è dotato di uno schermo Full HD+ da 6,5 pollici per darti un’esperienza visiva straordinariamente nitida e dettagliata e per sfruttare al meglio l’avanzato sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia Ultra Pixel. Le tre fotocamere integrate ti danno modo di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte, con risultati sorprendenti in ogni situazione.

Il design è elegante e raffinato: realizzato con materiali di alta qualità e dotato di un rivestimento idrorepellente. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza problemi. Con la ricarica TurboPower da 30W puoi fare rapidamente il pieno quando ne hai bisogno.

La scelta perfetta se stai cercando uno smartphone affidabile, dalle ottime prestazioni e dal prezzo contenuto: Motorola moto g73 5G può essere tuo a soli 149,99 euro se approfitti subito dell’offerta Amazon.