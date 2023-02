Mouse Cooler Master MM720 a soli 22€? Su Amazon è possibile!

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming, ma non volete spendere cifre esorbitanti? Nella community dei gamer tutti conosco il marchio Cooler Master, spesso associato a componenti hardware più sofisticati come schede grafiche e schede di memoria. Tuttavia l’azienda è molto nota anche per quanto riguarda le periferiche come, appunto, mouse e tastiere. Quest’oggi vi parliamo di un’offerta incredibile che riguarda il mouse Cooler Master MM720 che su Amazon viene venduto al prezzo scontato di 22 euro invece di 59,99 euro: si tratta di un nuovo minimo storico per questo dispositivo e non potete farvelo scappare!

Mouse Cooler Master MM720: caratteristiche principali

Si tratta di uno sconto del 62% che garantisce un risparmio reale e significativo su uno dei migliori mouse da gaming in commercio. Il Cooler Master MM720, infatti, è un mouse con cavo che presenta un design a nido d’ape, una struttura solida e leggera (il peso è di appena 49 grammi) e un sensore ottico da ben 16000 DPI. In poche parole avrete a disposizione un top di gamma al prezzo di un medio gamma.

Il sensore da 16000 DPI è il vero punto di forza perché garantisce il minimo lag e tracciamento superiore (400 IPS, 1000 Hz, Lift Off <2 mm, accelerazione 50g) e regolazione aggiuntiva superficie tappetino mouse via MasterPlus. L’MM720 ha un telaio interno di alto livello (senza pulsanti sciolti) e switch ottici durevoli da 70 milioni di clic fabbricati per resistere e con tanto di certificazione IP58 per resistenza a polvere e acqua.

Il mouse si collega a qualsiasi PC o Mac via cavo con interfaccia USB-A e lunghezza di 1,8 metri. C’è anche la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB (su PC) con il software di Cooler Master. Insomma, con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il Cooler Master MM720 al prezzo scontato di 22 euro invece di 59,99 euro merito dello sconto del 62%. Ricordiamo che si tratta del prezzo più basso di sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.