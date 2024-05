Mouse Corsair NIGHTSABRE: sconto IMPERDIBILE del 29%

Esplorare mondi virtuali, combattere nemici, e dominare il campo di battaglia sono solo alcune delle emozioni che solo i veri appassionati di videogiochi possono capire. E se vuoi vivere queste esperienze al massimo delle tue capacità, hai bisogno di un compagno affidabile come il Corsair NIGHTSABRE. Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 29% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 119,99 euro, anziché 169,99 euro.

Mouse Corsair NIGHTSABRE: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Immagina di prendere in mano un mouse che diventa un’estensione naturale del tuo braccio, reagendo ai tuoi movimenti con una precisione assoluta. Con il Corsair NIGHTSABRE, questa visione diventa realtà. Il suo sensore ottico da 26.000 DPI offre una sensibilità incredibile, tracciando ogni singolo movimento con una reattività istantanea. Che tu stia sfidando avversari in un FPS o pianificando strategie in un gioco di strategia, avrai sempre il controllo totale del tuo personaggio.

Ciò che rende veramente speciale il NIGHTSABRE è la sua versatilità. Con 11 pulsanti completamente programmabili, hai la libertà di personalizzare il mouse esattamente come desideri. Crea macro complesse, assegna comandi rapidi ai tuoi tasti preferiti e adatta il mouse alla perfezione al tuo stile di gioco unico. È come avere un mouse progettato su misura per te e le tue esigenze.

E la batteria? Con una durata fino a 100 ore con una sola ricarica, il Corsair NIGHTSABRE è pronto per affrontare maratone di gioco senza sosta. E se hai bisogno di una carica rapida, bastano solo 15 minuti per ottenere fino a 20 ore di gioco continuo. Mai più interruzioni durante le tue sessioni di gioco più intense.

Il NIGHTSABRE offre anche un comfort eccezionale, grazie al suo design ergonomico e simmetrico che si adatta perfettamente alla tua mano. E con la connettività wireless e il ricevitore USB incluso, puoi dire addio ai fastidiosi cavi che ostacolano i tuoi movimenti.

Non lasciare che la tua esperienza di gioco sia limitata da un mouse mediocre. Con il Corsair NIGHTSABRE, puoi portare il tuo gioco al livello successivo. Approfitta del mega sconto del 29% su Amazon e fallo tuo al prezzo speciale di soli 119,99 euro, prima che questa offerta finisca.