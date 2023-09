Mouse da gaming AOC GM500: MEGA sconto del 33%

Se sei un appassionato di gaming, hai una grande opportunità davanti a te. Il mouse da gaming AOC GM500, un dispositivo di alta qualità, è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 33%. Questo significa che puoi ottenere un mouse da gioco professionale di alta qualità a un prezzo molto conveniente di soli 7,83 euro.

Mouse da gaming AOC GM500: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza del AOC GM500 è il suo sensore di gioco Pixart PMW 3325, che offre una precisione quasi perfetta in ogni situazione di gioco. Con una risoluzione di 5.000 DPI reali, potrai mirare con precisione millimetrica e ottenere una reattività eccezionale. Che tu stia giocando a giochi di tiro in prima persona o a titoli strategici, questo mouse ti offrirà una performance di alto livello.

La durata è un altro aspetto fondamentale per i giocatori, e il AOC GM500 non ti deluderà. Gli interruttori Omron sono progettati per resistere fino a 50 milioni di sequenze di tasti, garantendo un’esperienza di gioco di lunga durata anche nelle situazioni più frenetiche. Non dovrai preoccuparti di dover sostituire il mouse ogni pochi mesi.

Il software AOC G-Tools ti permette di personalizzare completamente il tuo mouse da gioco. Puoi salvare assegnazioni dei tasti, impostazioni degli effetti RGB e profili personalizzati. Inoltre, la sincronizzazione della luce con altri dispositivi e la registrazione di macro sono disponibili per ottimizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco.

Il design del AOC GM500 è un’altra caratteristica sorprendente. Con la possibilità di impostare fino a 16,8 milioni di colori RGB, puoi personalizzare il tuo mouse in base al tuo stile e integrarlo perfettamente con il tuo setup di gioco esistente. La luce RGB aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio di gioco.

Non da ultimo, il AOC GM500 è dotato di una memoria interna che ti consente di salvare un profilo personalizzato direttamente sul mouse. Questo significa che potrai portare le tue impostazioni ovunque tu vada, senza la necessità di configurare il mouse ogni volta che lo utilizzi su un nuovo computer.

In conclusione, il AOC GM500 è un mouse da gaming professionale di alta qualità che offre una precisione straordinaria, una durata eccezionale e molte opzioni di personalizzazione. Con lo sconto pazzesco del 33% su Amazon, è il momento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 7,83 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.