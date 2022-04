Mouse da gaming: prezzo speciale per il nuovo Razer Basilisk V3

I mouse da gaming acquistabili su Amazon sono ormai un’infinità, ognuno con caratteristiche e prezzi che variano in base alle esigenze dei consumatori. Se è pur vero quindi che per acquistare una periferica di alta qualità c’è bisogno di aumentare il proprio budget, oggi ti voglio proporre una soluzione che esce fuori da ogni schema.

In questo momento, infatti, puoi acquistare il nuovo mouse da Gaming Razer Basilisk V3 ad un prezzo mai visto finora: soli 59,99 euro su Amazon. Un’occasione più unica che rara che non puoi assolutamente farti scappare.

Razer Basilisk V3: il mouse da gioco che ti meriti

Il nuovo mouse da Gaming Razer Basilisk V3 risulta essere in assoluto una delle migliori periferiche per il Gaming attualmente disponibile sul mercato. D’altronde, come ben saprai, Razer rappresenta ormai da anni una sicurezza in questo settore. Con questo mouse potrai finalmente ottenere le prestazioni massime che stavi cercando, ottenendo fin da subito risultati eccellenti anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Grazie ai 10+1 pulsanti programmabili potrai creare e personalizzare tutte le tue macro e le funzioni secondarie che preferisci, assegnandole successivamente ai tasti con cui ti trovi più comodo. Potrai inoltre godere di sistema dedicato alla rotella di scorrimento mai visto prima, basato su 3 modalità diverse dedicate ad ogni tipo di utilizzo.

Il Razer Basilisk V3 è inoltre dotato di un sensore ottico da ben 26.000 DPI e di switch di seconda generazione che ti permettono di essere contemporaneamente rapido nei click ed estremamente preciso nel puntamento. Per non parlare, infine, dell’illuminazione RGB che rende questo prodotto uno dei migliori in assoluto.

Cosa aspetti? Non lasciarti perdere un’offerta del genere che potrebbe essere addirittura irripetibile. Acquista subito il tuo nuovo Razer Basilisk V3 su Amazon al prezzo speciale di soli 59,99 euro. Ordinalo ora e lo riceverai a casa in appena 24/48 ore lavorative grazie alle spedizioni veloci targate Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.