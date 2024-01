Mouse e tastiera Logitech MK295: MEGA sconto del 35%

Il Logitech MK295 è il compagno perfetto per chiunque desideri un’esperienza di digitazione e navigazione senza stress. Immagina di poter lavorare o giocare senza disturbare nessuno grazie alla tecnologia SilentTouch che riduce il rumore del 90%. E ora, su Amazon, puoi portare questo livello di comfort a casa tua con un super sconto del 35%. Apprfoitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 34,90 euro, anziché 53,99 euro.

Mouse e tastiera Logitech MK295: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La tastiera non è solo uno strumento per scrivere, ma un compagno intelligente con 8 tasti di scelta rapida e un pratico tastierino numerico. Puoi accedere con un tocco a tutte le tue funzioni preferite: riproduzione, pausa, controllo del volume, disattivazione audio e navigazione Internet diventano un gioco da ragazzi.

Il design sagomato e il formato portatile rendono il kit estremamente confortevole da utilizzare. I clic sono uniformi e precisi, e la tecnologia SilentTouch ti permette di concentrarti sul tuo lavoro senza preoccuparti del rumore. Il mouse funziona praticamente su qualsiasi superficie, offrendo la massima flessibilità.

La connessione è istantanea, appena 3 secondi e sei pronto a iniziare. Il ricevitore wireless è compatto, garantendo una connessione potente e affidabile con un raggio d’azione di 10 metri. Il tuo spazio di lavoro sarà pulito e senza ingombri, permettendoti di muoverti liberamente.

Non preoccuparti della compatibilità, perché il Logitech MK295 si adatta facilmente a Windows e ChromeOS con una connessione plug-and-play. La tastiera è anche progettata per resistere agli imprevisti, con un design a prova di schizzi, tasti durevoli e piedini inclinabili regolabili in altezza.

E che dire della durata delle batterie? Con 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, dimenticati delle sostituzioni frequenti. I pulsanti di accensione/spegnimento aiutano a risparmiare energia quando non stai usando il kit, prolungando ulteriormente la durata delle batterie.

Acquistando il Logitech MK295, non solo migliorerai la tua esperienza di utilizzo, ma contribuirai anche a preservare l’ambiente. Il kit è certificato zero emissioni, dimostrando l’impegno di Logitech verso la sostenibilità.

Non lasciarti scappare questa offerta straordinaria, con uno sconto del 35% su Amazon, il Logitech MK295 è un investimento pratico e conveniente. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 34,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.