Mouse gaming Predator Cestus 335: su Amazon il prezzo è davvero FOLLE

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming che non costi uno sproposito? Siete nel posto giusto perché grazie alla promozione del giorno di Amazon, vi portate a casa lo stupendo Predator Cestus 335 scontato del 30%. Il suo prezzo di listino di 79,99 euro scende a quota 55,99 euro compreso di spedizioni rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Mouse gaming Predator Cestus 335: caratteristiche principali

Il mouse Predator Cestus 335 presenta un grandioso sensore Pixart 3370 con polling rate di 2000 Hz per garantire una precisione perfetta ad ogni movimento. La scelta tra 5 livelli di DPI, ognuno con un colore, è davvero utile soprattutto quando il livello massimo è di ben 19.000 DPI per una velocità senza pari. La funzione Infinite scroll consente di ottenere uno scrolling continuo sia nel gioco che nella navigazione in Internet o nei forum.

Se poi si considerato i 10 tasti disponibili, capite bene che avrete una vasta gamma di opzioni sia per sconfiggere gli avversari velocemente che per lavorare nel modo più professionale possibile e senza usare i tasti di scelta rapida o i tasti funzione della tastiera. Per tutto questo ci sono anche ben 5 profili personalizzabili attraverso il software QuarterMaster.

Insomma, stiamo parlando di un mouse di altissimo livello che oggi non potete farvi scappare. Al prezzo di 55,99 euro invece di 79,99 euro è un vero affare e grazie ad Amazon Prime può essere a casa vostra in tempi rapidi e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.