Mouse Gaming ultraleggero RGB a meno di 25 euro

Se siete alla ricerca di un buon mouse da gioco, magari il primo, ma non volete spendere cifre considerevoli, allora Amazon ha ciò che fa per voi. Stiamo parlando dell’Airena G2 Gaming Mouse, un prodotto pensato in particolare per i giocatori di FPS, ma adatto a qualsiasi attività.

Mouse da gaming Airena G2: caratteristiche tecniche

Fiore all’occhiello di questo mouse è senza dubbio il design. La parte superiore è caratterizzata da una trama a nido d’ape che ne riduce drasticamente il peso e la sudorazione durante l’utilizzo. Non manca naturalmente l’illuminazione RGB gestibile direttamente dal software. Questa prevede 7 diversi effetti di illuminazione, ma può anche essere disattivata in quei casi in cui l’illuminazione dovesse risultare fastidiosa. I pulsanti sono complessivamente 7, anche in questo caso completamente personalizzabili, in modo da adattare il mouse a qualsiasi genere di videogioco, anche agli MMO. Il sensore da 7200 DPI invece garantisce una precisione millimetrica mentre la frequenza di aggiornamento da 1000Hz fornisce la stessa reattività dei mouse professionali. Naturalmente la risoluzione del sensore è regolabile, attraverso un comodo tasto posto sul dorso.

La compatibilità è garantita praticamente con qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS o Linux. Sfortunatamente però, l’esperienza completa è fruibile esclusivamente su Windows, dato che il software risulta compatibile solo con quest’ultimo. Tuttavia, la memoria integrata permette di salvare, direttamente sul mouse, fino a 5 diversi profili da utilizzare su qualsiasi PC senza la necessità di alcun software specifico. Si tratta, quindi, di una periferica piuttosto economica, ma decisamente funzionale sia per chi vuole immergersi per la prima volta nel gaming per PC, sia per chi vuole qualcosa di economico per i LAN party.

Grazie ad un coupon del 15% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 22,94 euro.