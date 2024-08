Mouse Gaming Wireless Logitech G903 in REGALO con la Games Week Amazon

Per tutti i gamer che cercano precisione e prestazioni elevate non può mancare il Mouse Gaming Wireless Logitech G903. Oggi è in offerta speciale con la Games Week di Amazon. Approfittane subito per acquistarlo a un prezzo regalo. Mettilo in carrello a soli 84,99€, invece di 119,99€.

Si tratta della soluzione perfetta per giocare al massimo delle tue potenzialità. Con una batteria da 140 ore non hai nemmeno il rischio di rimanere a piedi di energia. La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione a Prime che ti permette di accedere a questa super promozione esclusiva.

Mouse Gaming Wireless Logitech G903: anche in 5 rate a tasso zero

Non devi per forza pagarlo tutto e subito! Il Mouse Gaming Wireless Logitech G903 in offerta su Amazon per la Games Week può essere dilazionato in 5 rate mensili da soli 16,90€ al mese a tasso zero. Un’ottima occasione per chi ama il vero gaming e vuole prestazioni top.

Scelto dai migliori professionisti e eSports, la tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce velocità e precisione senza confronti. Inoltre il sensore HERO 25K fa proprio la differenza. Il sistema di tracking è avanzato potendo settarlo fino a 25600 DPI massimi.

La frequenza di aggiornamento a livello professionale da 1 ms offre prestazioni elevatissime e libertà di movimento. Acquista il Logitech G903 a soli 84,99€, invece di 119,99€.