Mouse Logitech Pebble è la scelta giusta a questo prezzo: solo 14,99€!

Siete alla ricerca di un mouse semplice, minimale, ma decisamente affidabile? Su Amazon è presente un’interessante offerta riguardante il mouse Logitech Pebble caratterizzato dalla presenza di una doppia connessione wireless sia Bluetooth che da 2,4 Ghz tramite l’opportuno ricevitore esterno. Il suo prezzo scende del 50% pertanto lo potrete acquistare a 14,99 euro invece di 29,99 euro.

Mouse Logitech Pebble: semplice, minimale e affidabile

Il mouse Logitech Pebble presenta un design moderno e incredibilmente sottile rendendolo facile da maneggiare e molto versatile per essere portato in giro ovunque. Questo mouse è caratterizzato da clic e scorrimenti silenziosi che permettono di godere di un’esperienza silenziosa per voi e per chi vi circonda. Avrete quindi la stessa sensazione di clic di qualunque altro mouse, ma con una riduzione del rumore di circa il 90%.

Oltre alla connessione wireless Bluetooth è presente anche la possibilità di usare il mouse sempre in modalità senza fili, ma tramite un piccolo ricevitore USB incluso. Tutto questo è garantito da una singola batteria AA che può avere una durata massima di circa 18 mesi. La precisione del clic è dovuta ad un tracciamento ottico ad alta frequenza per un movimento fluido e rapido in qualsiasi condizione. Infine il mouse Logitech Pebble è compatibile con tantissimi sistemi operativi come iPadOS, Windows, Android, Linux, MacOS e altri sistemi che supportano anche l’Assistive Touch.

Se siete alla ricerca di un mouse minimale, ma funzionale e affidabile, non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa questo gioiellino a soli 14,99 euro con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

