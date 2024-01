Mouse Logitech wireless e silenzioso ad un SUPER PREZZO su Amazon

Sei in cerca di un mouse wireless veloce, ergonomico, leggero e che soprattutto sia silenziosissimo? Il Logitech M330 Silent Plus allora è proprio quello che fa per te: oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a soli 25,49 euro. Un ottimo prezzo per un prodotto di qualità e versatile, compatibile con qualsiasi sistema.

Logitech M330 Silent Plus: le caratteristiche del mouse

Questo mouse è dotato della tecnologia SilentTouch di Logitech, una rivoluzione che riduce il rumore dei clic di oltre il 90% rispetto al normale. Potrai quindi combinare non solo prestazioni ottimali ma anche una percezione tattile unica e silenziosità ad ogni clic.

Il mouse è stato pensato con in mente il comfort totale degli utenti che utilizzano la mano destra. Le impugnature sagomate in morbida gomma forniscono una sensazione ergonomicamente perfetta, permettendoti di lavorare o giocare senza affaticare la mano. La batteria è in grado di offrirti un’autonomia fino a 2 anni, supportata dalla funzione di spegnimento automatico che ti consente di risparmiare energia quando non lo usi.

Con una portata wireless fino a 10 metri ed un tracciamento ottico avanzato, questo mouse è davvero completo ed è in grado di unire tecnologia all’avanguardia con il massimo del comfort. Acquistalo adesso a soli 25,49 euro e portalo sempre con te.

