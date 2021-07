Mouse SteelSeries Rival 3 Wireless/Bluetooth 5.0 al minimo storico

Quello che ti propongo oggi, è uno dei migliori mouse gaming di sempre nella sua nuova variante senza fili. Si tratta dello SteelSeries Rival 3 Wireless, uno dei mouse più apprezzati dai videogiocatori, in una versione che aggiunge ai suoi già numerosi punti di forza la versatilità. Oggi proposto da Amazon al minimo storico.

Mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless: caratteristiche tecniche

La proposta di SteelSeries è un mouse compatto dall’ottima ergonomia che garantisce movimenti fluidi e precisi. Si tratta di un mouse pensato soprattutto per i claw gripper, ovvero per chi lo utilizza mantenendolo solo tramite i polpastrelli. Un prodotto ideale in particolare per i giocatori di sparatutto in prima persona. Il sensore da ben 18.000 DPI garantisce grandissima precisione, mentre gli switch meccanici sotto i tasti destro e sinistro offrono la massima affidabilità grazie a 60 milioni di click. La frequenza di aggiornamento a 1000Hz fornisce la massima reattività, indispensabile per i giocatori competitivi o professionisti. Il peso è di soli 106 grammi con entrambe le batterie inserite. Ed è proprio l’alimentazione a rivelare la prima particolarità di questo mouse.

La durata delle batterie è di circa 400 ore, tuttavia è possibile scegliere se utilizzare una o due batterie senza influenzare assolutamente le performance. In questo modo potrai optare per una maggiore autonomia, o ridurre il peso scendendo a soli 95 grammi batteria inclusa. Non manca inoltre un particolare sistema di illuminazione a LED RGB, gestibile completamente dal software SteelSeries Engine. Oltre ai tradizionali effetti, la zona di illuminazione posta sulla rotella funziona anche come LED di notifica in gioco. Chiudono la dotazione le ben due modalità wireless. Il mouse può essere connesso sia con il dongle in dotazione (da alloggiare direttamente nel vano batterie) o via Bluetooth 5.0. Una doppia connettività che lo rende un ottimo strumento anche per la produttività, passando da una modalità all’altra con un semplice slide posto sotto.

Grazie ad un calo di prezzo del 25%, il mouse è acquistabile su Amazon a soli 44,99 euro, prezzo più basso mai registrato.