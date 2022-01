Mouse: top di gamma assoluto in SCONTO DEL 39%

Chi è alla ricerca di un mouse top di gamma da impiegare nelle intense sessioni quotidiane della produttività può oggi puntare in direzione della super offerta Amazon che permette di acquistare HP PC Creator 930M approfittando di un forte sconto del 39% sul prezzo di listino. Il prodotto è stato realizzato per offrire il meglio in termini di design, ergonomia e funzionalità.

HP PC Creator 930M: IL MOUSE in sconto del 39%

Si può connettere a tre dispositivi in contemporanea, controllandoli tutti passando dall'uno all'altro con la pressione di un semplice tasto. La comunicazione avviene in modalità wireless, via Bluetooth oppure attraverso il dongle USB fornito in dotazione. Altri dettagli nella descrizione completa.

Pienamente compatibile con Windows e macOS, tra le caratteristiche include un sensore che rileva i movimenti con precisione assoluta, una batteria in grado di garantire un'autonomia elevata e diversi pulsanti personalizzabili per rispondere alle specifiche esigenze di ognuno.

Oggi il mouse top di gamma HP PC Creator 930 è proposto da Amazon al prezzo di soli 72,99 euro invece di 119,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono a pieni voti.