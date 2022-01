512 GB in più sullo smartphone: CHE OCCASIONE

Tanto spazio per salvare qualsiasi file e trasferimento veloce dei dati per questa pendrive USB 3.0 da 512 GB proposta oggi al prezzo minimo storico su Amazon. A renderla particolarmente interessante è la presenza di un doppio connettore: Type-A e Type-C, così da poter essere utilizzata con qualsiasi dispositivo. La tieni in tasca, nello zaino o nella borsa e all'occorrenza è sempre pronta.

Pendrive (anche USB-C) da 512 GB al prezzo minimo

È pienamente compatibile con computer desktop e laptop, ma anche con smartphone e tablet così da poter tenere sempre in tasca una periferica di storage capiente e dalle prestazioni elevate. Le recensioni pubblicate nella descrizione completa da chi ha già avuto modo di acquistarla e metterla alla prova la promuovono con un voto molto alto, pari a 4,5/5 stelle.

Come riportato nella scheda del prodotto, arriva alla velocità di 120 MB/s durante la fase di lettura. È plug-and-play, dunque basta inserirla in uno slot USB per l'utilizzo, senza necessità di installare alcun driver.

Altro punto di forza di questa pendrive USB 3.0 da 512 GB è il case in metallo che la protegge da urti e cadute accidentali. Tutto questo, oggi, al prezzo finale di soli 39,95 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se la acquisti ora, domani sarà da te.