Mouse Trust Ozaa: solo 26€ per un mouse wireless di altissima qualità

Siete alla ricerca di un ottimo mouse Bluetooth che sia elegante ed ergonomico? Su Amazon c’è una promozione che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di quella che riguarda il mouse Trust Ozaa che solo per oggi passa da 54,99 euro a 26,99 euro grazie a uno sconto del 51% che equivale a un risparmio di ben 28 euro.

Mouse Trust Ozaa: caratteristiche principali

Il mouse Trust Ozaa è stato progettato per donare il massimo della comodità. Grazie al formato ergonomico, potrete lavorare tutto il giorno tenendo la mano in posizione comoda. Possiede sei pulsanti in totale, di cui i due principali sono silenziosi, così non disturberete nessuno mentre lavorate. Il mouse è provvisto di rotellina per lo scrolling orizzontale, batteria ricaricabile e portata wireless fino a 10 metri.

Grazie alla batteria ricaricabile, potete dire addio alle batterie usa e getta. Così, oltre al risparmio economico, rispetterete l’ambiente. L’interruttore di accensione – spegnimento per il risparmio energetico vi permette di ottimizzare il consumo della batteria. Alla fine, quando la batteria è scarica, potete ricaricare comodamente il mouse Trust Ozaa con il cavo micro-USB incluso in dotazione. Trust Ozaa Mouse Wireless Ricaricabile, Ergonomico, Sei Pulsanti, Due Pulsanti Silenziosi, Ricevitore USB Plug and Play, Senza Fili – Nero 27.99 € 54.99€ 49% Vedi l'offerta Cosa state aspettando? Questo fantastico mouse può essere vostro al prezzo di soli 26,99 euro invece dei consueti 54,99 euro. Grazie all’abbonamento Prime può essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.