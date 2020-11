Mai pensato a un mouse verticale? Si tratta di una periferica con design ergonomico progettata per ridurre lo stress generato su mano e polso durante le lunghe sessioni di lavoro o trascorse di fronte al monito del computer, prevenendo tra le altre cose l’insorgere del disturbo al tunnel carpale. Qui proponiamo quello del marchio ECHTPower in offerta oggi su Amazon con uno sconto del 30% sul prezzo di listino

30% di sconto per il mouse verticale di ECHTPower

È dotato di un sensore ottico laser ad alta precisione e sul fianco trova posto una fascia LED che cambia colore a seconda della risoluzioni impostata per rilevare il movimento: 3.200, 2.000, 1.200 o 800 dpi. Non mancano poi cinque pulsanti e una rotella 3D per lo scorrimento, tutti con funzionalità personalizzabili.

Garantita la piena compatibilità con i sistemi operativi Windows e macOS. Tutto questo oggi al prezzo di soli 11,19 euro. È solo una delle tante offerte proposte da Amazon in questi giorni per anticipare di qualche settimana il Black Friday 2020.