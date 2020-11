Router, HUB e Power Bank in un unico prodotto

In questa chiusura di giornata, vogliamo proporvi un prodotto in offerta su Amazon molto particolare. Chi lavora in mobilità sa bene quanto sia utile un router Wi-Fi che permetta di collegare più dispositivi, senza fili, alla medesima rete cablata. Allo stesso modo, soprattutto sugli ultrabook, la possibilità di avere una porta USB in più ed un lettore di schede, in particolare per i fotografi, è indispensabile. Avere un dispositivo che soddisfi entrambe le esigenze, ma in più è in grado di ricaricare altri dispositivi mobili, diventa incredibile: questo è il RavPower FileHub.

Accessori: RavPower FileHub in offerta su Amazon, l’accessorio 3 in 1 di cui non farete più a meno

Il prodotto di cui parliamo è sostanzialmente un accessorio 3 in 1 in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza di lavoro o studio in mobilità. Innanzitutto si tratta di un piccolo router, che attraverso la porta RJ45, fornisce un punto di accesso per una rete Wi-FI. Il router supporta inoltre sia la banda a 2,4GHz che quella a 5GHz.

La presenza di una porta USB e di un lettore di schede, lo rende un perfetto alleato per il trasferimento dei file. Potremo infatti collegare un hard disk esterno, così come un SSD, una pen drive od una scheda SD/microSD ed accedere ai file contenuti nei dispositivi direttamente dal PC. Una funzione veramente innovativa è la possibilità, attraverso la semplice pressione di un tasto dedicato, di effettuare il backup della scheda di memoria direttamente alla periferica USB. Si tratta di una funzione che chi lavora nel settore della fotografia o del video editing apprezzerà sicuramente. Sarà sufficiente collegare entrambe le periferiche al FileHub, ed una volta premuto il tasto tutte le foto o video verranno automaticamente trasferite dalla scheda di memoria al disco.

A chiudere il cerchio della versatilità di questo prodotto, ci pensa la batteria da 6700mAh. Questa permette un ciclo di ricarica completo per uno smartphone, o più cicli per accessori come auricolari o cuffie bluetooth. Al prezzo di 34,39 euro su Amazon, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino, è un prodotto di cui non riuscirete più a fare a meno.