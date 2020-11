Mini PC Zotac: alta qualità, prezzo low cost su Amazon

Oggi vogliamo proporvi un Mini PC su Amazon decisamente interessante per il prezzo a cui viene proposto, di un marchio che in molti sicuramente già conoscono. Zotac risulta ben nota in particolare agli appassionati di gaming. I prodotti su cui Zotac ha costruito il proprio nome sono senza dubbio le ottime schede video della serie GeForce di Nvidia. Tuttavia anche nel settore dei Mini PC propone soluzioni di elevata qualità, in questo caso ad un prezzo piuttosto accessibile: parliamo del ZBOX-BI329.

Mini PC: Zotac ZBOX-BI329 con processore quad-core in forte sconto su Amazon

Si tratta di un mini PC barebone, a cui vanno quindi aggiunte le memorie (archiviazione e RAM). Il PC è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4100, una CPU quad-core in grado di raggiungere i 2,4GHz di frequenza. A questo potremo accompagnare fino a 8GB di memoria RAM DDR4 su una configurazione dual channel. Il PC supporta sia SSD M.2 che HDD/SSD da 2,5 pollici.

Dal punto di vista della connettività lo ZBOX offre anche più di quello che ci si aspetterebbe da un mini PC. Troviamo infatti 4 porte USB 3.0 di cui una combinata con un lettore di schede, ed una Type-C, a cui si accompagnano un’uscita HDMI, una DisplayPort, una porta RJ45 per la connessione via cavo e due jack da 3,5mm separati per cuffie e microfono. Non mancano né la connessione internet Wi-Fi dual band e con antenna esterna, né quella bluetooth. A dir poco estesa la connettività che offre un ventaglio molto vicino ad un desktop vero e proprio.

Completa infine anche la dotazione. Il PC infatti offre all’interno del packaging, oltre che la suddetta antenna per il Wi-Fi, include anche un DVD di supporto ed un pratico stand per posizionarlo in verticale. Al prezzo di 156,79 euro, raggiunge il prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto di circa 60 euro dal prezzo di listino. In sostanza un vero affare per chi vuole tanta potenza, impegnando il minor spazio possibile.