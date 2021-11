Mouse wireless BOMBA: è anche ricaricabile e costa 11€

Se sei alla ricerca di un mouse che possa liberarti da tutti quei cavi sulla scrivania non puoi che scegliere un modello wireless. Questo che ti propongo in offerta su Amazon costa veramente pochissimo ossia soli 11,89€ ed è anche ricaricabile. Che significa? Che non hai bisogno di alcuna pila dato che in un batter d'occhio lo fai tornare nuovamente operativo.

Disponibile per le spedizioni Prime, se sei abbonato lo ricevi in uno o due giorni. E' il caso contrario? Allora non temere perché ti svelo un modo per non pagare neanche un euro in più.

Mouse wireless: tutto quello che cercavi con spesa minima

Acquistare un mouse wireless è una sciocchezza soprattutto se hai bisogno di un dispositivo che non debba rispondere ad esigenze particolari. Questo qui è formidabile perché è perfetto sia se utilizzi la mano destra che quella sinistra ed ha finanche un sistema d'illuminazione che lo rende più intrigante. Come lo colleghi? Con un semplicissimo micro ricevitore USB che trovi in confezione.

Sulla sua superficie trovi tre pulsanti classici ossia il click destro, il click sinistro e la rotellina di scorrimento. Puoi anche personalizzare i DPI mediante tre livelli preimpostati che facilitano la tua esperienza al PC.

Si scarica? Nessun problema, con un semplicissimo cavo ripristini la sua autonomia e torni a utilizzarlo senza alcun problema.

Acquista subito questo mouse wireless su Amazon a soli 11,89€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard opta per le spedizioni presso i punti di ritiro, così facendo le avrai gratuite e non dovrai pagare alcun surplus sul prezzo che ti ho detto io!