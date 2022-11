Mouse wireless compatto e silenzioso: solo 11 euro su Amazon

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon si sposano spesso con piccole necessità. Hai bisogno di un nuovo mouse o di un piccolo accessorio da portare sempre con te? Il Logitech M220 è in offerta ad un super prezzo: acquistandolo adesso te lo porterai a casa a soli 10,99 euro.

Parliamo di un mouse wireless 2.4GHz con ricevitore USB, tracciamento ottico 1000 DPI, con autonomia capace di durare fino a 18 mesi e compatibile con PC, Mac e qualsiasi tipo di notebook. Con la spedizione Prime, lo ricevi a casa già domani.

Logitech M220: il piccolo e silenzioso mouse wireless perfetto per ogni uso

Logitech M220 è stato progettato per offrirti un uso molto silenzioso con una riduzione del rumore del click di oltre il 90% rispetto i comuni mouse senza filo. Il ricevitore nano Plug-and-forget ti permette di avere una connessione wireless stabile fino a 10 metri, mentre con il tracciamento ottico del marchio Logitech sei sicuro di avere la massima precisione.

Il design ambidestro ed ergonomico è perfetto sia per mancini che per destrorsi: inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte, lo porti facilmente con te in zaino o in borsa.

Compatibile con qualsiasi sistema, come Windows, macOS, Chrome OS e Linux, funziona immediatamente non appena colleghi il ricevitore al tuo computer o PC portatile.

Il prezzo è veramente ridicolo: appena 10,99 euro per un oggetto sempre utile e indispensabile, specie se trovi scomodo il touchpad dei notebook. Non ti rimane che completare l’ordine.

