Mouse wireless ergonomico? Ci pensa Acer con 12€ (si connette ovunque)

Passa le ore al tuo computer con tutta la libertà del mondo. Non solo acquisto per sbloccare il movimento infinito, ma anche una scrivania ordinata. Sto parlando ovviamente del mouse wireless ergonomico proposto da Acer, il quale è economico ma soprattutto comodo. Questa variante si connette ai tuoi dispositivi, sfruttando il micro ricevitore USB. In questo modo è compatibile con tutti i sistemi operativi ed è anche sfruttabile con i prodotti un po’ più vecchiotti. Approfitta dello sconto del 14% su Amazon risparmia subito: mettilo in carrello con 12,82€.

Mouse wireless ergonomico: i segreti del prodotto di Acer

Scegliere un mouse wireless è un’ottima idea, perché ti permette di muoverti sul tuo piano di lavoro senza alcuna limitazione. Nel momento in cui lo abbina ai tuoi dispositivi come laptop, hai una periferica da infilare direttamente in borsa e di cui non fare mai a meno. Il dispositivo proposto da Acer è dotato di tutto ciò che ti occorre. Come ti ho anticipato, si connette ai tuoi dispositivi sfruttando il micro ricevitore USB che ti viene fornito in confezione. Così facendo, non devi per forza avere il Bluetooth e sblocchi il suo utilizzo anche sui prodotti un po’ più vecchiotti come potrebbe essere il tuo computer fisso. In termini di compatibilità, tutti i sistemi operativi sono supportati tra cui Windows, MacOS, Chrome OS.

Il mouse si presenta molto semplice nel design. Rispetto ai modelli più slim, ha una forma altamente ergonomica che accompagna il palmo della tua mano affinché tu possa utilizzarlo per ore e ore senza alcun fastidio. I tasti presenti sulla sua superficie sono diversi e in totale sono sei. In questo modo hai classici clic destro, clic sinistra e rotelline di scorrimento, ma anche delle opzioni aggiuntive che semplificano il tuo workflow quando ti trovi davanti allo schermo. Per quanto riguarda il tracciamento ottico, non c’è alcun problema con DPI regolabili fino a 1600 punti per un’esperienza fluida in tutto e per tutto.

Se sei pronto a fare questo passo, risparmia subito suAmazon e compralo con soli 12,82€. Il mouse wireless ergonomico di Acer è un gioiellino vero e proprio.