Mouse wireless HP: semplice ma dalla produttività AVANZATA (16€)

Un vero successo questo mouse wireless firmato HP che tra le tue mani ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per passare il tempo necessario davanti al computer. Leggerissimo e con delle dimensioni minime, te lo puoi portare in giro senza alcun problema perché nella borsa del tuo laptop occupa il minimo posto.

In grande sconto su Amazon, lo paghi veramente poco grazie al ribasso del 32% che fa scendere il prezzo conclusivo ad appena €16,99.

Se da tempo ne stavi cercando uno, ti consiglio di affrettarti perché stai tranquillo che non potrai pentirtene. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci per tutti gli abbonati Prime.

Mouse wireless HP: mai più senza questo piccolo gioiellino

Lo guarda e capisci subito che ha del potenziale perché nonostante sia semplicissimo, si fa utilizzare a pieno regime e senza mai darti. Nonostante sia ultra slim, la sua struttura è stata studiata appositamente per garantirti ergonomia e farti stare ore e ore davanti allo schermo senza mai avere dolore alla mano.

Se poi ancora non lo avessi notato, ti dico subito che puoi utilizzarlo sia con la mano destra che con la mano sinistra perché oltre ai soliti tre tasti non presenta delle aggiunte. A chi è dedicato? Un po’ a qualunque tipo di utente che non ha richieste particolari.

Si collega al tuo dispositivo sfruttando un semplicissimo micro ricevitore USB che gli permette di funzionare fin dal primo secondo. Ovviamente è compatibile sia con sistemi Windows che Mac OS che Chrome OS per non importi alcun tipo di limite.

Conta che a disposizione ti mette la tecnologia led blue e 1200dpi fissi che sono un po’ lo standard. In conclusione, la batteria che inserisce al suo interno ti regalo un autonomia sublime che dura mesi interi.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e acquista questo fantastico mouse wireless HP a soli €16,99. Ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza alcun costo aggiuntivo se possiedi un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.