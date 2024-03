SCONTO 44% sul mouse wireless Logitech Signature M650

Perfetto per la scrivania dell’ufficio e per quella di casa, così come per lavorare in mobilità, Logitech Signature M650 è un mouse wireless che non lascia nulla al caso. Oggi può essere tuo con il 44% di sconto rispetto al prezzo di listino. Approfitta delle promozioni sull’e-commerce fino a mezzanotte, durante le ultime ore della Festa delle Offerte di Primavera.

Super sconto sul mouse wireless Logitech Signature M650

Quali sono i suoi punti di forza? Oltre al design ergonomico, particolarmente adatto anche a chi ha mani piccole, ci sono la SmartWheel per gestire lo scorrimento e i click silenziosi grazie alla tecnologia SilentTouch che riduce del 90% il rumore prodotto premendo i pulsanti (rispetto al modello M185). La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android e iPadOS, per il collegamento senza fili è possibile ricorrere al Bluetooth o, in alternativa, al ricevitore USB incluso nella confezione. A completare la dotazione è l’autonomia pari a due anni. Altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Logitech Signature M650 al prezzo finale di 29 euro è un affare da non lasciarsi sfuggire, considerando le caratteristiche del mouse wireless, la sua affidabilità e le oltre 5.000 recensioni positive che lo promuovono con un voto medio molto alto pari a 4,6/5 stelle. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime e consegna a domicilio prevista già entro domani.

Non perdere tempo: le ore ancora a disposizione sono poche per cogliere le migliori occasioni della Festa delle Offerte di Primavera. L’evento si concluderà a mezzanotte, trova il tuo affare su amazon.it/springdealdays.