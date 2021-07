Un mouse wireless a meno di 9 euro: fidati, ti servirà

Quanto costa un mouse wireless? Poco, pochissimo, se hai la pazienza di cercare tra le offerte proposte dagli store online: oggi l'abbiamo fatto per te e te ne segnaliamo uno che puoi acquistare su Amazon al prezzo di soli 8,66 euro. E se sei abbonato Prime, la spedizione è gratuita.

Un mouse wireless da tenere nel cassetto o nello zaino

Sia chiaro: niente a che vedere con Logitech MX Master 3 (anch'esso oggi in sconto) o altre periferiche di fascia alta, ma ha tutto ciò che serve per essere un'ottima periferica di backup o da tenere sempre nello zaino insieme al laptop. Le recensioni con 4,5/5 stelle assegnate dai clienti ne certificano la qualità. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Al suo interno è presente una batteria ricaricabile e ha in dotazione l'adattatore USB per la connessione senza fili a computer e device. No manca nemmeno un sistema di illuminazione RGB alquanto scenografico. Puoi scegliere tra diverse colorazioni, il prezzo non cambia: Argento, Bianco, Oro rosa, Rosa, Nero opaco e Blu.