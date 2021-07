Blackview Tab 8E è il tablet che cerchi (SCONTO Amazon)

Se sei alla ricerca di un tablet Android economico, ma non vuoi inciampare in marchi sconosciuti, ti consigliamo di dare uno sguardo a Blackview Tab 8E, proposto oggi con uno sconto interessante su Amazon (e su eBay, come vedremo più avanti).

Il tablet Blackview Tab 8E è l'occasione di oggi su Amazon ed eBat

Sono queste le sue specifiche tecniche più importanti: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core SC9863A da 1,60 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB espandibile con schede microSD fino a 128 GB, altoparlanti stereo, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel utile per riunioni, videochiamate, selfie e per partecipare alle lezioni online, WiFi, Bluetooth e batteria da 6.580 mAh. La versione del sistema operativo preinstallata è la 10. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Ottimo per la navigazione, l'intrattenimento multimediale, la comunicazione e per gestire alcune operazioni base della produttività (posta elettronica ecc.), oggi Blackview Tab 8E può essere tuo al prezzo di soli 118,99 euro approfittando dello sconto di oggi su Amazon. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon. Se lo preferisci, c'è anche nella colorazione Oro, la spesa non cambia.

In alternativa lo trovi sullo store ufficiale ospitato da eBay, a soli 99,35 (inserendo il coupon PIT10PERTE alla conferma dell'ordine), sempre con spedizione immediata e gratuita, nelle versioni Grigio e Oro.