 Teclast T65 in TRIPLO SCONTO: è il maxi tablet da 13,4 pollici
13,4 pollici di diagonale e refresh rate da 120 Hz: il tablet Teclast T65 è in triplo sconto su Amazon e raggiunge il suo prezzo minimo.
13,4 pollici di diagonale e refresh rate da 120 Hz: il tablet Teclast T65 è in triplo sconto su Amazon e raggiunge il suo prezzo minimo.

Ti segnaliamo il triplo sconto su Amazon che vede protagonista Teclast T65. È il tablet che integra un ampio display da 13,4 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per una visione impeccabile durante la riproduzione dei contenuti e non solo. Abbinato a una qualsiasi tastiera wireless può trasformarsi in un dispositivo utile per la produttività in movimento.

Lo schermo non è il suo unico punto di forza, ci sono anche le altre specifiche tecniche, a partire dal processore octa core Unisoc T7280 con GPU Mali-G57 MP1, affiancato da 20 GB di RAM (8+12 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 4 GB. Ci sono poi le fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività 4G-LTE (dual SIM), Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, GPS, jack audio per le cuffie e batteria da 8.000 con autonomia elevata e ricarica USB-C. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Scopri di più nella descrizione completa.

È in triplo sconto: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, ma grazie all’offerta a tempo in questo momento puoi approfittare di un coupon e del codice promozionale 2BUREJX5 per acquistarlo al prezzo finale di soli 158 euro, il più basso di sempre.

TECLAST T65 Tablet 13.4 Pollici 120Hz Display Tablet Android 15, Doppio SIM 4G LTE+5G WiFi, 2.2GHz Octa-Core, 20GB RAM+128GB ROM(TF 4TB) Widevine L1/13MP/BT5/GPS, 2025

Il tablet è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Ti segnaliamo infine che le recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,5/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

