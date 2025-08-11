Teclast T65 in TRIPLO SCONTO: è il maxi tablet da 13,4 pollici

Ti segnaliamo il triplo sconto su Amazon che vede protagonista Teclast T65. È il tablet che integra un ampio display da 13,4 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per una visione impeccabile durante la riproduzione dei contenuti e non solo. Abbinato a una qualsiasi tastiera wireless può trasformarsi in un dispositivo utile per la produttività in movimento.

Offerta a tempo di Amazon sul tablet Teclast T65

Lo schermo non è il suo unico punto di forza, ci sono anche le altre specifiche tecniche, a partire dal processore octa core Unisoc T7280 con GPU Mali-G57 MP1, affiancato da 20 GB di RAM (8+12 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 4 GB. Ci sono poi le fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività 4G-LTE (dual SIM), Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, GPS, jack audio per le cuffie e batteria da 8.000 con autonomia elevata e ricarica USB-C. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Scopri di più nella descrizione completa.

È in triplo sconto: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, ma grazie all’offerta a tempo in questo momento puoi approfittare di un coupon e del codice promozionale 2BUREJX5 per acquistarlo al prezzo finale di soli 158 euro, il più basso di sempre.

Il tablet è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Ti segnaliamo infine che le recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,5/5.