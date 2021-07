Beelink U55: un ottimo sconto per il Mini PC che stai cercando

Se stai cercando un Mini PC economico che sappia gestire le applicazioni base della produttività, la didattica online, la navigazione e l'intrattenimento multimediale, il modello Beelink U55 è quello che fa per te. Oggi hai la possibilità di acquistarlo approfittando di uno sconto del 22% sul prezzo di listino, grazie all'offerta proposta da Amazon.

Mini PC in offerta: Beelink U55 su Amazon

Sono queste le principali specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i3-5005U, GPU Intel HD Graphics 5500, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD da 256 GB per lo storage (espandibile con un disco aggiuntivo da 2,5 pollici), doppia uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altre due USB 2.0, una Type-C, Ethernet, slot per la lettura di schede microSD, jack audio da 3,5 mm, WiFi e Bluetooth 4.0. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi Beelink U55 è in vendita al prezzo di soli 247,92 euro invece di 319,00 euro come da listino. La consegna è immediata, con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Volendo, hai la possibilità di risparmiare ulteriormente scegliendo la versione con SSD da 128 GB, ma la differenza di spesa è minima e consigliamo quella più capiente.