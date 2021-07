Un gioiello da mettere in valigia: Mini PC con Core i5 a poco più di 400 euro

Se stai cercando un Mini PC che possa sostituire il tuo desktop, ma non vuoi scendere a compromessi sulle prestazioni, abbiamo un’offerta interessante per te. Si tratta del Beelink GTI, un computer equipaggiato con processore Intel Core dalle ottime performance, oggi in offerta ad un prezzo davvero allettante.

Mini PC Beelink GTI i5-8259U: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i5-8259U, una CPU dotata di 4 core e 8 thread per una frequenza massima di 3,8GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB tutto completamente espandibile. La RAM possiede una configurazione dual channel e può essere portata fino a 32GB. Per quanto riguarda l’archiviazione di massa è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato, sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo in sostanza di un computer indirizzato per lo più ai professionisti che hanno grandi flussi di lavoro e necessitano di grandi prestazioni. Tuttavia, nulla vieta di utilizzarlo a casa per le attività quotidiane come elaborazione di documenti con Office, navigazione internet o intrattenimento sui canali di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+. Insomma, qualsiasi sia la destinazione d’uso, il GTI gestisce tutto con la massima velocità e reattività.

Dal punto di vista delle connessioni il computer è davvero sorprendente. Le porte USB Type-A sono 6, di cui ben 4 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite video, una HDMI ed una DisplayPort, a cui si aggiunge una porta USB Type-C. Queste insieme permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due connessioni cablate per una velocità di trasferimento praticamente raddoppiata. Non mancano le connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.0. Chiudono la dotazione due feature davvero interessanti: microfono integrato e lettore di impronte. Il primo permette di gestire il PC direttamente con la voce grazie a Cortana, l’assistente vocale di Windows. Il secondo aggiunge un ulteriore livello di protezione al PC, fornendo l’accesso al sistema solo dopo aver riconosciuto l’impronta digitale.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, i più veloci potranno usufruire di uno sconto di ben 45 euro, pagando il computer su Amazon solo 424 euro, prezzo più basso mai registrato per questo PC.